Buntut Polemik Truk Tambang, Portal Buka Tutup Bakal Diterapkan di 3 Titik Parung Panjang

BOGOR - Camat Parung Panjang, Icang Aliyudin mengatakan pihaknya akan membuat portal buka-tutup di tiga titik salah satunya dekat Kantor Puskesmas Parungpanjang Jalan Mohamad Toha, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hal itu sebagai upaya jangka pendek mengatasi polemik keberadaan truk tambang yang membuat jalan rusak dan memakan korban jiwa.

"Rencana kita tiga, satu sudah kita buat. Kemudian, ditambah di Caringin satu, di perbatasan," kata Icang kepada awak media di Kantor Kecamatan Parung Panjang, Senin (21/11/2023).

"Nanti untuk portal pun baru dibangun satu di depan lapangan bola dekat puskesmas sedang diproses lubangnya sudah digali dua hari ini, nanti kita pasang tiga termasuk di Caringin," tambahnya.

Icang menjelaskan, portal tidak akan dibuat secara permanen. Ia pun meminta transporter untuk mematuhi aturan jam operasional yakni 22.00-05.00 WIB.

"Sesuai Perbup (Peraturan Bupati) buka tutup, kalau permanen mungkin yang lewat bagaimana. Karena tambang itu hanya ini satu satunya jalan artinya jalan ini jalan yang dilalui oleh masyarakat dan pengangkut bahan tambang. Tetap dibuka jam 22.00-05.00," ujarnya.

"Nanti untuk transporter pun silakan patuhi Perbup kita supaya nanti bisa bareng masyarakat punya waktu menikmati jalan dan yang usaha tambang pun tidak terganggu saat malam hari," imbuhnya.