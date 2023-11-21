Jambret Resahkan Warga Bekasi, Kini Sasar Korban yang Sedang Gowes dan Viral di Medsos

BEKASI - Aksi penjambretan kembali membuat resah warga Bekasi, Jawa Barat. Pelaku kini menyasar korban yang sedang melakukan aktivitas gowes.

Peristiwa penjambretan ini viral di media sosial. Aksi penjambretan yang terjadi pada Sabtu 18 November 2023 lalu itu juga turut terekam dalam live media sosial facebook.

Dalam rekaman yang beredar korban terlihat sedang gowes di Jalan Inspeksi Kalimalang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Korban terlihat menggunakan tas selempang yang dikalungi di badannya.

Tiba-tiba dari arah belakang korban, pelaku menggunakan sepeda motor langsung memepet korban. Pelaku terlihat melepaskan ikatan tas secara paksa dan langsung menancapkan gas meninggalkan korban yang kemudian terjatuh.

“Kebetulan temannya sambil live di facebook jadi terlihat pelaku sempat belok kanan lalu puter arah kembali terus mendekati korban. Kejadian secepat itu sampai korban terjatuh dan tidak bereaksi mungkin karena hilang keseimbangan,” ungkap keponakan korban bernama Dara Puspita (34), Selasa (21/11/2023).

Korban kehilangan benda berharga berupa ponsel jenis Realme C11 beserta uang tunai. Korban juga kehilangan surat identitas diri berupa KTP, SIM dan STNK.