Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siswa SMP Meninggal saat Main Kuda Tomprok, Guru dan 11 Temannya Diperiksa Polisi

Rahmat Hidayat , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |16:23 WIB
Siswa SMP Meninggal saat Main Kuda Tomprok, Guru dan 11 Temannya Diperiksa Polisi
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

BEKASI - Muhamad Alfiansyah atau MA (13), pelajar kelas delapan SMP Negeri 7 Kota Bekasi, Jawa Barat tewas usai bermain kuda tomprok bersama dengan teman-temannya di saat jam istirahat sekolah, Jumat 17 November 2023. Pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan.

Sejumlah saksi dan guru serta teman-teman korban yang ikut bermain dalam permainan kuda tomprok dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Polsek Bekasi Selatan. Usai melakukan prarekontrksi, pihak kepolisian tidak menemukan adanya bukti unsur kesengajaan maupun kelalaian yang mengarah tindak pidana.

Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Jupriono mengatakan, usai melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan guru serta 11 teman-teman korban yang ikut permainan ini, pihak kepolisian tidak menemukan adanya unsur pidana.

“Meski korban meninggal di rumah sakit, namun tidak mengetahui penyebab kematian korban dengan alasan pihak keluarga tidak mau dilakukan autopsi oleh pihak kepolisian,” ucap Jupriono, Selasa (21/11/2023).

Lebih jauh Jupriono menambahkan, pihak keluarga tidak melakukan upaya hukum dikarenakan tidak menemukan unsur kesengajaan dalam permainan kuda tomprok tersebut. Namun berdasarkan komunikasi antara pihak kepolisian dan orang tua MA, korban berangkat sekolah sudah dalam kondisi sakit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339/kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306/kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement