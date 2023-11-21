Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dinkes DKI Mulai Vaksinasi Cacar Monyet Dosis Kedua Hari Ini

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |16:47 WIB
JAKARTA - Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan memulai vaksinasi cacar monyet dosis kedua hari ini, Selasa (21/11/2023). Adapun sasaran penerimanya adalah orang-orang yang telah disuntik dosis pertama.

Informasi itu disampaikan oleh Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama. Sebanyak 495 orang diketahui telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama.

"Untuk 495 orang sudah aman untuk dosis 1 dan 2 nya," ujar Ngabila.

"Minggu ini kami mulai (vaksinasi) dosis 2, mulai 21 November," sambungnya kemudian.

Lebih lanjut, Ngabila menjelaskan stok vaksin cacar monyet yang dimiliki Dinkes DKI masih aman. Sejak awal, Dinkes DKI menyediakan 1.000 dosis yang dapat digunakan untuk dua kali penyuntikan.

Halaman:
1 2
      
