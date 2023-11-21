Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! Pemprov DKI Tetapkan UMP 2024 Naik Jadi Rp5,067,381

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |16:51 WIB
Breaking News! Pemprov DKI Tetapkan UMP 2024 Naik Jadi Rp5,067,381
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Umumkan Kenaikan UMP (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024. UMP tahun depan naik 3,6 persen berdasarkan UMP tahun ini.

Demikian diutarakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Pemprov DKI menetapkan alfa tertinggi, yakni 0,3, sesuai PP No. 51 Tahun 2023.

"Hari ini Pemprov DKI telah menerbitkan UMP 2024. Dalam prosesnya, tentu pembahasannya di Dinas Tenaga Kerja," ujar Heru kepada awak media di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/11/2023).

"Dari sebelumnya Rp 4,9 juta menjadi Rp5.067.381. Kenaikannya sekitar 3,6 persen," sambungnya.

Heru menjelaskan, sebelumnya pengusaha meminta 0,2 alfa. Namun unsur buruh meminta lebih dari itu.

Lebih lanjut, Heru menjelaskan Pemda DKI selain menetapkan UMP ada kartu pekerja Jakarta. “Mereka yang memegang kartu itu mendapatkan subsidi transportasi gratis hingga subsidi pangan,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/338/2924565/memanas-massa-buruh-rusak-pagar-balai-kota-jelang-pengumuman-ump-dki-1PbTVmaruH.jpg
Memanas! Massa Buruh Rusak Pagar Balai Kota Jelang Pengumuman UMP DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/03/338/1824496/terkait-ump-dki-sandiaga-uno-kita-akan-cari-solusinya-untuk-kesejahteraan-buruh-woRX5KSUUn.jpg
Terkait UMP DKI, Sandiaga Uno: Kita Akan Cari Solusinya untuk Kesejahteraan Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/02/519/1581373/digaji-rp800-ribu-bulan-karyawan-spbu-suramadu-mogok-kerja-C6LXBopbq1.jpg
Digaji Rp800 Ribu/Bulan, Karyawan SPBU Suramadu Mogok Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/21/338/1547040/tuntut-gaji-rp3-5-juta-ribuan-buruh-tangerang-turun-ke-jalan-3z8x8ZptRI.jpg
Tuntut Gaji Rp3,5 Juta, Ribuan Buruh Tangerang Turun ke Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/09/525/1536685/tolak-upah-murah-demo-buruh-di-cirebon-ricuh-Hl5vkJhmM2.jpg
Tolak Upah Murah, Demo Buruh di Cirebon Ricuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/02/525/1530735/serikat-pekerja-gugat-penetapan-ump-jabar-2017-ke-ptun-MHu6xzJbu5.jpg
Serikat Pekerja Gugat Penetapan UMP Jabar 2017 ke PTUN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement