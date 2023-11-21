Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pabrik Plastik di Kalideres Kebakaran, 12 Unit Pemadam Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |17:38 WIB
Pabrik Plastik di Kalideres Kebakaran, 12 Unit Pemadam Dikerahkan
Ilustrasi. (Foto: Dok MPI)
JAKARTA - Kebakaran melanda pabrik plastik di kawasan Kalideres tepatnya di Jalan Rawa Kompeni, Jakarta Barat pada Selasa (21/11/2023). Sebanyak 12 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke TKP.

“Objek lapak pengolah plastik,” kata Kasie Ops Sudin PKP Jakarta Barat Syarifudin, Selasa (21/11/2023).

Syarifudin mengatakan pihaknya menerima berita kebakaran tersebur sekitar pukul 15.26 WIB. Sementara waktu operasi pemadaman pukul 15.41 WIB.

“Pengerahan 12 unit dan 52 personal dikerahkan untuk memadamkan api,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan proses pemadaman agar api tidak merembet. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.

Sementara itu, dari video yang diterima MNC Portal Indonesia asap hitam membumbung tinggi. Sementara, terlihat para warga menyaksikan kobaran api tersebut.

(Qur'anul Hidayat)

      
