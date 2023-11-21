Cekcok dengan Kenalan, Pria di Pasar Rebo Tewas Ditikam Pisau Dapur

JAKARTA - Seorang pria berinisial BK (28) tewas ditikam menggunakan pisau dapur di dalam gang di Jalan Timor Timur, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada pada Selasa (21/11/2023), sekira pukul 02.00 WIB.

Diduga BK mengalami percekcokan dengan seorang pria yang dikenalnya hingga berujung pada penusukan tersebut.

Salah satu warga yang menjadi saksi mata, Asep (35) mengatakan bahwa dirinya saat itu tengah membeli sebungkus rokok. Selepas membeli rokok, Asep pun duduk tak jauh di lokasi kejadian. Tak lama berselang, dirinya menyadari ada suara dua pria yang tengah cekcok.

"Pastinya korban ditusuk dekat lokasi saya duduk di dekat sana, tetapi saya juga dengar ada warga yang teriak 'maling-maling'. Sepertinya itu rekan korban meneriaki pelaku yang melarikan diri," kata Asep saat dijumpai di dekat lokasi, Selasa (21/11/2023).

Asep menjelaskan, berdasarkan keterangan warga di sekitar lokasi, pelaku mengenakan jaket. Lantaran rekan korban panik melihat BK sudah bersimbah darah, para warga yang berkumpul tengah fokus menyelamatkan korban.

"Tetapi setelah rekan korban berusaha memberikan pertolongan kepada korban, saya mengejar pelaku. Ternyata pelaku tidak lari karena dikerubungi warga, tiba-tiba rekan korban yang berteriak, datang membawa motor untuk mengantarkan korbannya ke Rumah Sakit," jelas Asep.