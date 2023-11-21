Ditangkap di Thailand, Tersangka Penipu Jessica Iskandar Tiba di Polda Metro

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan penipuan modus sewa mobil yang merugikan artis Jessica Iskandar, Christopher Sfefanus Budianto (CSB) telah tiba di Polda Metro Jaya pada Selasa (21/11/2023) malam. Ia digiring ke Polda Metro Jaya usai ditangkap di Thailand.

Dari foto yang diterima MPI, Christopher tiba dengan kenakan masker bewarna putih. Ia mengenakan baju polo bewarna hitam dengan tangan diborgol.

Ia langsung digelandang ke ruang pemeriksaan guna dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik. Belum ada keterangan lebih lanjut dari Polda Metro Jaya ihwal ketibaan Christopher.

Hanya saja, Christopher telah berhasil ditangkap di Thailand. Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) telah terbang ke Thailand untuk menjempemput tersangka ke Indonesia hari Selasa (21/11/2023).

Sejatinya, ia akan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya usai tiba di Indonesia.

“Yang pasti kita lakukan pemeriksaan dulu,” ujar Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Yuliansyah saat dihubungi, Selasa (21/11/2023).

Setelah dilakukan pemeriksaan, lanjut Yuliansyah, penyidik akan menentukan proses hukum selanjutnya terhadap tersangka Cristopher.

"Setelah itu baru tentukan sikap selanjutnya seperti apa," ucapnya.