HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe Ungkap 2 Kunci untuk Wujudkan Indonesia Emas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |04:36 WIB
Hary Tanoe Ungkap 2 Kunci untuk Wujudkan Indonesia Emas
Hary Tanoe ungkap 2 kunci untuk wujudkan Indonesia Emas 2045. (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, mengungkap ada 2 kunci untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas pada 2045. Keduanya adalah sektor ekonomi dan penegakan hukum.

Hal itu diungkapkan Hary Tanoe dalam acara MNC Forum ke-73 dengan tema Penegakan Hukum: Jembatan Menuju Indonesia Emas 2024, di iNews Tower, Jakarta, Selasa (21/11/3023).

"Pertama ekonomi, tetapi ekonomi tepat sasaran yang bisa percepat peningkatan produktivitas rakyat menengah ke bawah, termasuk juga nenyelesaikan kesenjangan sosial. Kedua masalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, karena korupsi masih di mana-mana, penegakan hukum juga masih tebang pilih," tutur Hary Tanoe.

Di sisi lain, ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi di atas 6% juga menjadi kunci untuk menjadi Indonesia Emas 2045.

"Tahun 2030 kita sudah bisa menjadi negara maju dengan asumsi pertumbuhan ekonomi minimum rata-rata setahun itu 6%," tuturnya.

Bila hal tersebut tak dieksekusi dengan baik, ia merasa, Indonesia Emas 2045 akan menjadi wacana belaka.

"Ibaratkan perusahaan itu buat proyeksi, tetapi tidak tercapai, karena asumsinya tidak dipenuhi atau tidak bisa dicapai," ucapnya.

Kendati demikian, Hary Tanoe merasa, diperlukan figur yang bisa merealisasikan itu semua. Ia melihat, figur pemimpin yang bisa mewujudkan itu ada di sosok Ganjar-Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
