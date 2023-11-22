Profil Jenderal Agus Subiyanto Panglima TNI Pengganti Laksamana Yudo Margono

JAKARTA - Jenderal TNI Agus Subiyanto sudah disetujui oleh DPR RI untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun. Jenderal Agus dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) Rabu (22/11/2023) pagi.

Persetujuan DPR RI didapat dalam forum Rapat Paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan II tahun sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Profil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

Agus Subiyanto merupakan Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat. Ia lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 5 Agustus 1967, merupakan putra daru pasangan Serka (Purn) Deddy Unadi dan Cicih.

Agus mengenyam pendidikan di SDN Baros Mandiri 4 Cimahi, Jawa Barat dari 1974 hingga 1980. Setelah lulus SD, suami dari Evi Sophia Indra melanjutkan pendidikannya di SMPN 2 Cimahi selama tiga tahun mulai 1980-1983.

Kemudian masuk SMAN 13 Bandung pada 1983-1986. Agus mengikuti jejak sang ayah selepas SMA dengan menjadi seorang tentara. Agus pun melanjutkan pendidikan di Akademi Militer (Akmil) pada 1991. Ia mengikuti Kursus Dasar Kecabangan (Sussarcab) Infanteri Kopassus.

Karier militer Agus diawali dengan menjadi Kasiops Sektor A di Timor Timur, kemudian menjadi Danyon 22 Grup 2 Kopassus, hingga menjadi Kepala Penerangan Kopassus. Kemudian, mendapat promosi menjadi Dandim 0735/Surakarta (2009-2011) saat Joko Widodo menjabat sebagai Wali Kota Solo. (Sebelum Jokowi menjadi presiden).

Karier Agus terus moncer dengan dipercaya menjadi Waasops Divif 1 Kostrad, dan Asops Divif 1 Kostrad. Ia juga diangkat sebagai Asops Kasdam 1/BB, Danrindam 2 Kodam 2 Sriwijaya.

Hingga ditunjuk Danrem 132/Tadulako, Paban 3/Latga Sops TNI, Wadan Pusenif, Danrem 061 Surya Kencana. Dengan pengalaman yang dimiliki, Agus pun ditunjuk menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

Ia menjadi perisai hidup Presiden Jokowi selama periode 2020-2021. Hingga akhirnya, ia menjadi Pangdam III/Siliwangi lalu Wakil KSAD.