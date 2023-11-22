Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terpilih Jadi Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto Bocorkan Sosok KSAD Baru

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |05:52 WIB
Jenderal Agus Subiyanto. (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan sosok penggantinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Ia berkata, sosok KSAD akan diisi oleh prajurit berpangkat bintang tiga yang memiliki jabatan strategis.

"Jadi kalau KSAD itu calonnya ya bintang 3 yang memiliki jabatan strategis," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Agus berkata, jabatan di lembaga militer telah diatur ketat oleh sistem strata. Ia mencontohkan, jabatan Pangdam tak bisa dijabat oleh prajurit bintang satu.

 BACA JUGA:

"Jadi stratanya kalau di militer itu kelihatan, kalau misalnya mau jadi pangdam itu siapa, enggak mungkin dari bintang 1 pangdam. Itu baru melalui jabatan bintang 2 yang promosi gitu kan. Begitu," urainya.

"Menjadi wakasad juga begitu, bintang 2 yang elijibel. Itu dari pangdam biasanya. Tinggal orang yang menonjol, yang berprestasi," tambah Agus.

Sistem strata itu, kata Agus, berlaku juga di jabatan KSAD. Ia pun mempersilakan publik untuk menerka-nerka sosok baru yang akan menjabat sebagai KSAD.

BACA JUGA:

Intip Harta Kekayaan Jenderal Agus Subiyanto, Sang Panglima TNI Baru 

"Kemudian juga KSAD seperti itu. Mungkin kita bisa menerka-nerka. Berprestasi, dan elijibel. Enggak mungkin dari bintang 2," terang Agus.

Sekedar informasi, DPR memberikan persetujuan terhadap nama Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun.

Persetujuan itu didapat dalam forum Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Persidangan II tahun sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Halaman:
1 2
      
