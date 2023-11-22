Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ingatkan Netralitas TNI-Polri Hingga ASN, Mahfud MD: Kalau Tidak Netral Melawan Presiden

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |06:04 WIB
Ingatkan Netralitas TNI-Polri Hingga ASN, Mahfud MD: Kalau Tidak Netral Melawan Presiden
Menko Polhukam Mahfud MD. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mewanti-wanti pada prajurit TNI, Polri hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral pada Pemilu 2024.

Hal itu diungkapkan Mahfud ketika dirinya menghadiri acara MNC Forum ke-73 dengan tema Penegakan Hukum: Jembatan Menuju Indonesia Emas 2024, di iNews Tower, Jakarta, Selasa (21/11/3023).

Mahfud mengingatkan pada TNI-Polri dan ASN bahwa masyarakat telah mengawasi netralitas aparat di Pemilu 2024. Untuk itu, ia mewanti-wanti agar prajurit dan ASN dapat menjaga netralitas selama Pemilu 2024.

"Saya kira semuanya harus tahu bahwa masyarakat sekarang mengawasi. Kalau itu terjadi ketidaknetralan TNI, aparat dan ASN itu, itu berarti menghina presiden, menghina Panglima TNI, menghina Kapolri," tutur Mahfud.

Selain itu, Mahfud menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan agar jajaran TNI-Polri dan ASN untuk netral. Bila ada yang tidak netral, Mahfud merasa itu sama saja bentuk menghina Presiden Jokowi.

"Karena apa? Karena presiden sudah menyatakan, hey kami semua harus netral aparat, pemilu harus damai, jujur, adil. Pokoknya harus netral. Itu perintah presiden, dikatakan berkali-kali. Kok masih tidak netral, berarti melawan presiden," tegasnya.

