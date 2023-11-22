Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Absen Pelantikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Pagi Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |07:25 WIB
Wapres Absen Pelantikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Pagi Ini
Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: Biro Pers Setwapres)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dipastikan absen pada pelantikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023) pagi.

Diketahui, Wapres tadi malam bertolak untuk melakukan kunjungan kerja ke tiga negara yakni Yunani, Slovakia dan Malaysia selama sepekan ke depan hingga 28 November 2023.

“Wakil Presiden akan melakukan kunjungan ke tiga negara. Negara pertama yang akan dikunjungi adalah Yunani, lalu kemudian melanjutkan kunjungan setelah beberapa waktu di Yunani melanjutkan ke Slovakia, dan terakhir nanti akan berkunjung ke Malaysia,” ungkap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan resminya.

Sementara itu, pelantikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun itu akan digelar pagi ini pukul 08.30 WIB.

“Bapak Presiden dijadwalkan akan melantik Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya.

Sebelumnya, DPR RI memberikan persetujuan terhadap nama Jenderal Agus Subiyanto untuk menjadi Panglima TNI. Persetujuan itu didapat dalam forum rapat paripurna DPR RI ke-9 masa persidangan II tahun sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11).

