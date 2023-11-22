Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dugaan Pemerasan Firli Bahuri, Polisi Gandeng Tim Penelusuran dan Pemulihan Aset

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |07:54 WIB
Dugaan Pemerasan Firli Bahuri, Polisi Gandeng Tim Penelusuran dan Pemulihan Aset
Ketua KPK Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo/ist
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro saat ini masih melakukan analisis dan evaluasi (anev) dalam menangani kasus pemerasan yang dialami mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang diduga oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Dalam anev penyidik juga menggandeng sejumlah pihak termasuk tim dari Penelusuran dan Pemulihan Aset (PPA).

"Saat ini tim penyidik masih melakukan anev dan konsolidasi untuk menentukan langkah tindaklanjut penyidikan," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak saat dihubungi, Rabu (22/11/2023).

Dalam Anev kasus ini, tim penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri menggandeng sejumlah pihak. Salah satu tim yang digandeng untuk menangani kasus ini ialah Penelusuran dan Pemulihan Aset untuk menelusuri aset dalam perkara tersebut.

"Serta Tim PPA (Penelusuran dan Pemulihan Aset) Dittipidkor Bareskrim Polri dan Tim Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," jelasnya.

Penyidik hingga saat ini telah memeriksa 91 saksi dan 8 ahli dalam proses penyidikan kasus dugaan pemerasan ini. Terakhir, penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri dan tiga pegawai KPK yang tak disebutkan identitasnya.

Halaman:
1 2
      
