INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soal Pakta Integritas Kabinda Sorong, Budi Gunawan : Masa Intel Ngeluarin Gitu

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |12:25 WIB
Soal Pakta Integritas Kabinda Sorong, Budi Gunawan : Masa Intel <i>Ngeluarin Gitu</i>
Budi Gunawan (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menanggapi perihal pakta integritas yang mewajibkan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso memenangkan salah satu calon presiden (capres) di Kabupaten Sorong pada Pilpres 2024.

Berdasarkan dokumen yang viral tersebut, pakta tersebut ditandatangani oleh Yan Piet dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban pada Agustus 2023.

Menurut Budi, Kabinda Papua Barat tidak mungkin melakukan hal tersebut. Apalagi, seorang intelejen memberikan dukungan kepada salah satu capres.

"Enggak ada. Enggak ada. Masa intel ngeluarin gitu," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Budi juga menanggapi perihal pergantian Kepala BIN yang merebak akhir-akhir ini. Dirinya mengaku belum tahu mengenai kabar pergantian tersebut.

"Wah enggak tahu," kata Budi.

Diberitakan sebelumnya, Calon wakil presiden (Cawapres) yang diusung Partai Perindo, Mahfud MD menanggapi pakta integritas dukungan terhadap pasangannya, Ganjar Pranowo, yang ditandatangani oleh Penjabat (PJ) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.

"Itu kan bulan Agustus, belum ada pasangan calon (Presiden dan Wakil Presiden) resmi. Biarkan saja," kata Mahfud kepada wartawan selepas acara Deklarasi HMI dan Muslimin di iNews Tower, Selasa 14 November 2023.

