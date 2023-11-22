Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penyidik KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Bondowoso

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |12:35 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang mengamankan Kajari Bondowoso, Puji Triasmoro. Kali ini, penggeledahan menyasar beberapa tempat salah satunya rumah dinas Bupati Bondowoso.

"Selasa (21/11), Tim Penyidik KPK telah selesai melaksanakan lanjutan upaya paksa penggeledahan di wilayah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

"Beberapa lokasi yang dituju diantaranya yaitu Kantor Pemkab Bondowoso, rumah dinas Bupati Bondowoso dan rumah kediaman dari pihak terkait lainnya," sambungnya.

Dalam penggeledahan tersebut, Ali menyebutkan pihaknya mengamankan beberapa dokumen yang diduga terkait dengan perkara dugaan suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso. Salah satunya fee yang diduga mengalir ke pihak yang sudah ditetapkan tersangka.

"Ditemukan dan diamankan bukti berupa dokumen proyek pengadaan termasuk catatan adanya aliran uang berupa fee ke berbagai pihak termasuk untuk para Tersangka dan uang tunai yang besaran jumlahnya masih akan dikonfirmasi kepada para pihak," ujarnya.

Ali melanjutkan, seluruh temuan tersebut segera disita dan dianalisis untuk kelengkapan berkas penyidikan tersangka Puji Triasmoro dan kawan-kawan.

Sekadar informasi, KPK sebelumnya menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso pada Senin (20/11/2023).

