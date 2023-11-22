Agus Subiyanto Jadi Panglima, Mahfud MD Berharap Posko Netralitas TNI Berjalan Baik

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan nilai positif untuk Jenderal Agus Subiyanto yang dilantik ebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono.

"Bagus, bagus, bagus," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Mahfud pun berharap Agus dapat menjaga netralitas para prajurit TNI. Mahfud meyakini Posko Netralitas TNI akan berjalan dengan baik selama Pemilu 2024.

"Kan sudah dibentuk poskonya ya, Posko Netralitas TNI. Saya kira saya percaya itu akan jalan," kata Mahfud.

Terpisah, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa di setiap wilayah nantinya akan didirikan Posko Netralitas TNI.

"Kemudian mungkin tentang netralitas TNI kemarin dua hari yang lalu sudah kick off tentang netralitas dan pembuatan posko pengaduan. Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko pengaduan. Apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut," kata Agus.

Agus pun menginstruksikan pada jajaran yang ada di satuan bawahnya untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI yang tertuang dalam UU 34/2004 (tentang TNI) dan UU 7/2017 tentang pemilu.