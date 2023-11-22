Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Athena, Wapres Ma'ruf Bawa Misi Perdamaian Dunia

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |13:06 WIB
Tiba di Athena, Wapres Ma'ruf Bawa Misi Perdamaian Dunia
Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin (foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin beserta delegasi terbatas setelah menempuh penerbangan 12 jam 30 menit tiba di Bandara Internasional Eleftherios Venizelos, Athena, Yunani, pukul 06.00 Waktu Setempat (WS), Rabu (22/11/2023).

Hawa sejuk dan rintik hujan mengiringi kedatangan Wapres yang disambut oleh Chief of Protocol/Head of the Protocol Department Yunani, Ambassador Aglaia Balta, Duta Besar RI Athena Bebeb A.K. Nugraha Djundjunan beserta Ibu Stevanny Djundjunan dan Atase Pertahanan Roma Kolonel Laut (P) Aminuddin Albek beserta Ibu Irma Febrawati Bima.

Hari pertama rangkaian kunjungan kerjanya di Yunani, Wapres akan bertemu Wakil Ketua 1 Parlemen Yunani Ioannis Plakiotakis bertempat di Hellenic Parliament.

Pada lawatannya kali ini, secara khusus Wapres membawa misi perdamaian dunia yang juga dilakukan melalui rencana pertemuannya dengan Uskup Agung Yunani Ieronymos II keesokan harinya, Rabu (22/11/2023). Pada hari terakhir agenda kunjungan di Yunani, Wapres juga dijadwalkan melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Yunani Y.M. Kyriakos Mitsotakis.

Momen menarik terjadi saat Wapres beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin tiba di penginapan untuk bermalam. Selain disambut oleh pejabat dan staf KBRI Athena, Wapres menerima bunga yang diserahkan langsung oleh dua perwakilan anak Indonesia di Athena, mereka adalah Fanouria Georgia Papadopulou (7 tahun) dan Avicenna Farispranawa Virgianto (10 tahun).

Adapun Holy Metropolitan Church of Athens dan Akropolis Athena dijadwalkan akan dikunjungi oleh Wapres dalam rangka menilik rekam jejak sejarah peradaban Yunani.

(Awaludin)

      
