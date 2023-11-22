Mahfud MD Sosok Sederhana, Jujur dan Sarat Pengalaman

JAKARTA – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo melayangkan apresiasi tinggi kepada Mahfud MD. Calon Wakil Presiden RI yang juga Menko Polhukam tersebut hadir sebagai pembicara di MNC Forum ke-73 yang bertema: Penegakan Hukum: Jembatan Menuju Indonesia Emas 2045, Selasa (21/11/2023).

“Terima kasih Calon Wakil Presiden RI --yang juga Menko Polhukam RI-- Prof Dr Mahfud MD telah menjadi pembicara di MNC Forum ke-73 dan membawakan tema: Penegakan Hukum: Jembatan Menuju Indonesia Emas 2045. Apa yang disampaikan Pak Mahfud sangat bagus, karena memang beliau ahlinya, sangat pakar,” ujar Hary seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Rabu (22/11/2023).

Hary menyebutkan, pengalaman Mahfud sudah sangat lengkap. “Beliau juga berpengalaman, semua kedudukan sudah pernah. Legislatif: anggota DPR pernah, di eksekutif menteri berkali-kali, pernah juga di Yudikatif sebagai Ketua MK. Jadi, secara pengalaman juga luar biasa, memang praktek betul,” imbuh Hary.