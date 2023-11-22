Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Sosok Sederhana, Jujur dan Sarat Pengalaman

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |14:04 WIB
Mahfud MD Sosok Sederhana, Jujur dan Sarat Pengalaman
Mahfud MD, Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo.
JAKARTA – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo melayangkan apresiasi tinggi kepada Mahfud MD. Calon Wakil Presiden RI yang juga Menko Polhukam tersebut hadir sebagai pembicara di MNC Forum ke-73 yang bertema: Penegakan Hukum: Jembatan Menuju Indonesia Emas 2045, Selasa (21/11/2023).

“Terima kasih Calon Wakil Presiden RI --yang juga Menko Polhukam RI-- Prof Dr Mahfud MD telah menjadi pembicara di MNC Forum ke-73 dan membawakan tema: Penegakan Hukum: Jembatan Menuju Indonesia Emas 2045. Apa yang disampaikan Pak Mahfud sangat bagus, karena memang beliau ahlinya, sangat pakar,” ujar Hary seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Rabu (22/11/2023).

BACA JUGA:

Agus Subiyanto Jadi Panglima, Mahfud MD Berharap Posko Netralitas TNI Berjalan Baik 

Hary menyebutkan, pengalaman Mahfud sudah sangat lengkap. “Beliau juga berpengalaman, semua kedudukan sudah pernah. Legislatif: anggota DPR pernah, di eksekutif menteri berkali-kali, pernah juga di Yudikatif sebagai Ketua MK. Jadi, secara pengalaman juga luar biasa, memang praktek betul,” imbuh Hary.

Telusuri berita news lainnya
