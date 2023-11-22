Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukungan untuk Ganjar-Mahfud di Amerika Serikat Kian Meluas

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |14:20 WIB
Dukungan untuk Ganjar-Mahfud di Amerika Serikat Kian Meluas
Dukungan untuk Ganjar-Mahfud di Amerika Serikat kian meluas (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Dukungan untuk pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD kian meluas di Negara Amerika Serikat. Hal tersebut diungkap Ketua Umum USA for Ganjar-Mahfud, Lia Sundah Suntoso.

Lia menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan konsolidasi dan melakukan kerja sama dengan WNI di Amerika untuk pemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Kita kerja sama, kita konsolidasi terus. Semua orang gotong royong kerja sama dan segala macam," kata Lia saat dihubungi MNC Portal, Rabu (22/11/2023).

Lebih lanjut, Lia mengungkap secara keseluruhan, relawan Ganjar-Mahfud berada di 30 negara bagian ada di Amerika Serikat. Mereka juga sering melakukan berbagai kegiatan, salah satunya relawan di Atlanta.

"Di Atlanta itu (acaranya) gede banget loh, gede banget," katanya.

Dengan banyaknya relawan Ganjar-Mahfud di negara bagian Amerika Serikat, Lia menjelaskan bahwa konsolidasi terus dilakukan meskipun terhalang jarak. Bahkan, pihaknya tetap bisa saling membantu secara daring. Ia lantas mencontohkan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan.

"Jadi kita tuh berkoordinasi, kita betul-betul koordinasi, nah koordinasinya itu bukan cuma sesama Amerika, tapi kita kan juga punya konsolidasi World For Ganjar, jadi sama Canada misalkan ya, Canada dan sama kita Amerika," katanya.

Konsolidasi antarsemua pihak, kata Lia, perlu dilakukan untuk menghindari gesekan di lapangan. Ia pun mengatakan bahwa, baik USA For Ganjar-Mahfud maupun World for Ganjar sudah terbiasa melakukan kerja sama.

"Karena itu dari awal sebelum terbentuk, kita ini bikin forum silaturahmi. Nah jadi dari awal itu kita udah membiasakan diri kerja sama," ucapnya.

