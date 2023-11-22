Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Independensi Hakim Jadi Barang Mahal di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |17:53 WIB
Independensi Hakim Jadi Barang Mahal di Indonesia
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Liza Farihah mengatakan menjaga independensi hakim jadi barang mahal di Indonesia. Pernyataan itu dikeluarkan berkaca dari penerapan hukum akhir-akhir ini.

Liza mengatakan hal itu saat membedah buku yang berjudul Menjaga Etika Menjamin Kemuliaan yang ditulis Muhammad Reza Winata dalam Peluncuran Buku dan Talkshow Mahkamah Konstitusi (MK) dan Perpusnas, Rabu (22/11/2023).

“Belajar dari yang terjadi baru-baru ini dan melihat kebelakang bagaimana penerapan hukum di Indonesia, kita bisa bilang bahwa menjaga independensi peradilan, menjaga independensi hakim itu adalah barang yang mahal di Indonesia,” ungkap Liza.

Lebih lanjut, Liza mengatakan, dirinya sering mendengar ada kelakar di luar peradilan bahwa banyak hakim yang menggunakan kartu independensi peradilan.

“Ada kelakar yang bilang bahwa hakim itu sering kemudian menggunakan kartu ini independensi peradilan, terserah saya memutus seperti ini segala macam saya dilindungi oleh yang namanya prinsip independensi peradilan,” tuturnya.

“Tapi kalau saya boleh untuk perspektif atau pemikiran itu independensi peradilan memang diberikan kepada hakim, diberikan kepada institusi karena kita tahu ada beberapa jenis independensi. Kalau berdasarkan independensi institusional, independensi, individual hakim, dan lain-lain,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Hakim mahkamah konstitusi MK
