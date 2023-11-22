Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengamanan Pemilu 2024 Jadi Program Utama TNI, Ini Imbauan Jenderal Agus Subiyanto

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |18:01 WIB
Pengamanan Pemilu 2024 Jadi Program Utama TNI, Ini Imbauan Jenderal Agus Subiyanto
Panglima TNI Agus Subiyanto (Foto: Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan imbauan terkait netralitas TNI yang harus dijunjung tinggi para prajurit di masa Pemilu 2024. Agus menyampaikannya selepas peresemian serah terima jabatan (sertijab) Panglima TNI dari Laksamana TNI Yudo Margono di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu (22/11/2023).

Selepas kick off peresmian posko aduan warga guna memantau netralitas prajurit TNI, dirinya menegaskan kembali posisi TNI di tengah pesat demokrasi tersebut. Dia bahkan menyebutkan koridor utama netralitas TNI berdasarkan aturan Undang-undang tentang TNI dan kepemiluan.

"Tentunya rekan-rekan sudah mengertilah koridor kita UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dimana di situ pasal 39, kita tidak boleh berpolitik praktis," ujar Agus saat jumpa pers pasca upacara sertijab.

Kemudian, dirinya juga menyinggung Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, apabila TNI aktif melakukan politik praktis akan ada tindakannya pidana dan teguran dari komandannya.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu menjelaskan adanya sanksi dan pidana bagi para prajurit yang melanggar asas netralitas TNI dalam perhelatan kontestasi politik praktis tersebut.

"Jadi kalau penjara satu tahun, kalau dengan dana itu 12 Juta rupiah sesuai Undang-undang tersebut," ungkap Agus.

Karena itu, Agus menyampaikan kepada publik, apabila menemukan dugaan tindakan berupa ketidaknetralan prajurit TNI dalam pemilu, maka dipersilahkan untuk melapor ke posko netralitas TNI yang telah disediakan.

"Jadi nanti di tiap-tiap wilayah ada posko pengaduan, kalau ada TNI yang tidak netral silakan diadukan ke posko tersebut, di situ ada nomor teleponnya dan sebagainya," tutur Agus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement