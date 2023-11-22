Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Andhi Pramono Terima Gratifikasi Rp58,9 Miliar, Buat Biaya RS hingga Anak Sekolah

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |18:53 WIB
Andhi Pramono Terima Gratifikasi Rp58,9 Miliar, Buat Biaya RS hingga Anak Sekolah
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono didakwa menerima gratifikasi senilai Rp58,9 miliar. Dari jumlah tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) menyebutkan terdakwa menggunakan sebagian kecilnya untuk biaya rumah sakit dan biaya sekolah anak.

Awalnya, JPU membacakan penerimaan gratifikasi terdakwa dari Komisaris PT Indokemas Adhikencana, Johannes Komarudin dengan total senilai Rp360 juta yang dibayar bertahap selama lima kali.

Jaksa juga menyebutkan dalam pembayaran tersebut tidak melalui nomor rekening atas nama pribadi terdakwa. Melainkan, menggunakan rekening bernama Iksannudin.

"Pada kurun waktu tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tahun 2022 saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kanwil DJBC Jakarta, Terdakwa melalui rekening BCA nomor 0070029294 a.n. Iksannudin menerima uang seluruhnya berjumlah Rp360 juta dari Johannes Komarudin selaku Komisaris PT Indokemas Adhikencana," kata jaksa di ruang sidang Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Perusahaan tersebut menurut Jaksa, bergerak di bidang trading, freight forwarder, trucking, ware housing, dan intersulair.

Jaksa merincikan, penerimaan Rp360 juta yang secara bertahap itu dimulai pada 3 Oktober 2018 dengan nominal Rp10 juta. Penerimaan itu berlanjut pada 20 Mei 2019 dengan nominal Rp50 juta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gratifikasi Andhi Pramono KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement