Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terduga Teroris yang Ditangkap di Riau Ingin Gagalkan Pemilu hingga Teror Nataru

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:04 WIB
Terduga Teroris yang Ditangkap di Riau Ingin Gagalkan Pemilu hingga Teror Nataru
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap empat tersangka terorisme di Kota Dumai dan Rokan Hulu, Provinsi Riau pada Selasa, 21 November 2023. Hal tersebut diungkap Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.

"Telah diamankan sebanyak empat tersangka terorisme, antara lain MK; MI; D; dan M," kata Ramadhan kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

Ramadhan menjelaskan, tersangka MK dan MI tergabung dalam kelompok RQ Jabal Noer sejak tahun 2014. Keduanya merupakan anggota kelompok RP yang pada bulan September 2022 lalu akan melakukan amaliyah di Polres Dumai.

Ramadhan tidak memerinci mengenai kelompok RQ dan RP, namun diketahui bahwa tersangka MK dan MI masuk dalam daftar pencarian orang karena merupakan anggota dari dua kelompok tersebut.

"Keduanya merupakan DPO dari kasus tersebut," katanya.

Kemudian, tersangka D merupakan simpatisan Anshor Daulah (AD) dan merupakan kelompok RP yang akan melakukan aksi teror di Polres Dumai pada bulan September 2022 lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396/bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370/kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement