Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Alasan Struktural TPN Ganjar-Mahfud Belum Diumumkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:04 WIB
Ini Alasan Struktural TPN Ganjar-Mahfud Belum Diumumkan
Ketua TPN Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengungkap alasan mengapa hingga saat ini nama-nama di struktural TPN secara keseluruhan belum juga diumumkan kepada publik. Sebab, masih banyak orang-orang yang ingin bergabung ke TPN Ganjar-Mahfud.

"Nanti kita akan umumkan struktur komplitnya itu, karena tadi mohon pengertian, karena nama-nya masuk terus jadi kita ingin sangat-sangat inklusif," kata Arsjad saat konferensi pers di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Dia menambahkan, banyak orang yang ingin bergabung untuk masuk ke dalam struktural, karena TPN, memberikan ruang seluas-luasnya kepada semua golongan. Mulai dari kaum perempuan, disabilitas, anak muda dan lain-lain.

"Kami percaya bahwa semua golongan dan unsur harus ada dalam struktur tim pemenangan nasional dengan latar belakang yang berbeda-beda dan hal ini untuk menunjukkan TPN Ganjar-Mahfud memberikan ruang bagi semua golongan," katanya.

Dia berjanji nama-nama lengkap yang masuk di struktural TPN Ganjar-Mahfud akan diumumkan pada 25 November 2023, berbarengan dengan penyerahan berkas ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Nantinya akan kita umumkan struktur komplitnya pada tanggal 25 November bersamaan dengan Waktu kita serahkan ke KPU," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement