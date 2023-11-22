Ini Alasan Struktural TPN Ganjar-Mahfud Belum Diumumkan

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengungkap alasan mengapa hingga saat ini nama-nama di struktural TPN secara keseluruhan belum juga diumumkan kepada publik. Sebab, masih banyak orang-orang yang ingin bergabung ke TPN Ganjar-Mahfud.

"Nanti kita akan umumkan struktur komplitnya itu, karena tadi mohon pengertian, karena nama-nya masuk terus jadi kita ingin sangat-sangat inklusif," kata Arsjad saat konferensi pers di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Dia menambahkan, banyak orang yang ingin bergabung untuk masuk ke dalam struktural, karena TPN, memberikan ruang seluas-luasnya kepada semua golongan. Mulai dari kaum perempuan, disabilitas, anak muda dan lain-lain.

"Kami percaya bahwa semua golongan dan unsur harus ada dalam struktur tim pemenangan nasional dengan latar belakang yang berbeda-beda dan hal ini untuk menunjukkan TPN Ganjar-Mahfud memberikan ruang bagi semua golongan," katanya.

Dia berjanji nama-nama lengkap yang masuk di struktural TPN Ganjar-Mahfud akan diumumkan pada 25 November 2023, berbarengan dengan penyerahan berkas ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Nantinya akan kita umumkan struktur komplitnya pada tanggal 25 November bersamaan dengan Waktu kita serahkan ke KPU," katanya.