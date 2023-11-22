Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenakan Nomor Punggung 23, Jokowi Main Bola Bareng Pelajar di Biak

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:17 WIB
Kenakan Nomor Punggung 23, Jokowi Main Bola Bareng Pelajar di Biak
Presiden Jokowi main bola bareng pelajar (Foto: BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) main bola bareng pelajar di Lapangan Sepak Bola Sorido, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Rabu (22/11/2023).

Masyarakat juga tampak ramai untuk menyaksikan melihat Presiden Jokowi bermain bola.

Presiden Jokowi yang mengenakan kaus berwarna putih dengan nomor punggung 23 tampak antusias bermain sepak bola bersama para pelajar. Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh para pelajar yang berasal dari sejumlah sekolah di Kabupaten Biak Numfor saat berusaha menggiring bola dan mencetak gol.

Tidak hanya itu, sejumlah menteri turut serta dalam permainan tersebut, di antaranya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berada dalam satu tim dengan Presiden Jokowi.

Tidak berlangsung lama sejak permainan dimulai, gol pertama berhasil dicetak oleh Presiden Jokowi. Melihat hal tersebut, sontak masyarakat dengan penuh semangat memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi.

Para pelajar pun tidak kalah semangat dan berhasil menyeimbangkan kedudukan dengan skor imbang hingga akhir permainan.

