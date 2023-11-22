Hary Tanoe Hadiri Rapat TPN Ganjar-Mahfud Bareng Mardiono dan OSO

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri rapat rutin Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung TPN, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Tim TPN pada rapat kali ini akan memastikan mesin politik berjalan jelang masa kampanye. Hary Tanosoedibjo tiba di Gedung TPN pada sekira pukul 14.00 WIB.

Ia terlihat datang dari arah iNews Tower dengan berjalan kaki dan langsung menaiki lift untuk memasuki ruang rapat.

Sementara, kedatangan HT kemudian disusul Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Mardiono tiba pada pukul 14.20 WIB dan disusul Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dua menit setelahnya.

Selain para ketua umum parpol pendukung Ganjar-Mahfud, pimpinan TPN Ganjar-Mahfud juga telah tiba. Adapun yang terlihat hadir di antaranya Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid dan Wakil Ketua TPN Gatot Eddy Pramono, Andika Perkasa, TGB. HM Zainul Majdi.

Sementara hadir juga Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq. Pada rapat kali ini, Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno turut terlihat.