Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe Hadiri Rapat TPN Ganjar-Mahfud Bareng Mardiono dan OSO

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:20 WIB
Hary Tanoe Hadiri Rapat TPN Ganjar-Mahfud Bareng Mardiono dan OSO
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasyid (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri rapat rutin Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung TPN, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Tim TPN pada rapat kali ini akan memastikan mesin politik berjalan jelang masa kampanye. Hary Tanosoedibjo tiba di Gedung TPN pada sekira pukul 14.00 WIB.

Ia terlihat datang dari arah iNews Tower dengan berjalan kaki dan langsung menaiki lift untuk memasuki ruang rapat.

Sementara, kedatangan HT kemudian disusul Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Mardiono tiba pada pukul 14.20 WIB dan disusul Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dua menit setelahnya.

Selain para ketua umum parpol pendukung Ganjar-Mahfud, pimpinan TPN Ganjar-Mahfud juga telah tiba. Adapun yang terlihat hadir di antaranya Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid dan Wakil Ketua TPN Gatot Eddy Pramono, Andika Perkasa, TGB. HM Zainul Majdi.

Sementara hadir juga Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq. Pada rapat kali ini, Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno turut terlihat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement