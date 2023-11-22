Struktur Lengkap TPN Ganjar-Mahfud Akan Diumumkan Sabtu Pekan Ini

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid akan mengumumkan keseluruhan nama yang masuk ke dalam struktural pada Sabtu 25 November 2023.

Hal tersebut juga berbarengan dengan penyerahan berkas tim sukses capres-cawapres ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita umumkan struktur komplitnya pada tanggal 25 November bersamaan dengan waktu kita serahkan ke KPU," kata Arsjad saat konferensi pers di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Dia mengungkap, mengapa hingga saat ini pihaknya belum bisa mengumumkan daftar nama lengkap yang masuk ke dalam struktural TPN Ganjar-Mahfud. Kata Arsjad, masih banyak orang yang ingin bergabung menjadi bagian di TPN Ganjar-Mahfud.