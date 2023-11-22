Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rapat TPN, TGB Sebut Bahas Jadwal hingga Konten Ganjar-Mahfud di Masa Kampanye

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:37 WIB
Rapat TPN, TGB Sebut Bahas Jadwal hingga Konten Ganjar-Mahfud di Masa Kampanye
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, TGB Zainul Majdi (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB Zainul Majdi mengungkap topik apa saja yang dibahas dalam rapat rutin antara TPN bersama ketua umum partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 3 pada hari ini, Rabu 22 November 2023.

TGB menyampaikan, sejumlah aspek yang berkaitan dengan persiapan proses tahapan masa kampanye pasangan Capres dan Cawapres telah dibahas secara lengkap. Salah satunya, terkait dengan jadwal kampanye.

"Alhamdulillah, seluruh hal-hal yang terkait, pertama, penjadwalan itu sudah diselesaikan," kata TGB usai menghadiri rapat rutin TPN bersama ketua umum partai politik pendukung yang digelar di Gedung TPN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Tak hanya penjadwalan, Ketua Harian DPP Partai Perindo itu juga menyampaikan bahwa salah satu yang dibahas mengenai atribut-atribut yang akan digunakan selama masa kampanye Pilpres 2024. Dia memastikan, semua atribut yang diperlukan sudah dipersiapkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement