Rapat TPN, TGB Sebut Bahas Jadwal hingga Konten Ganjar-Mahfud di Masa Kampanye

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB Zainul Majdi mengungkap topik apa saja yang dibahas dalam rapat rutin antara TPN bersama ketua umum partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 3 pada hari ini, Rabu 22 November 2023.

TGB menyampaikan, sejumlah aspek yang berkaitan dengan persiapan proses tahapan masa kampanye pasangan Capres dan Cawapres telah dibahas secara lengkap. Salah satunya, terkait dengan jadwal kampanye.

"Alhamdulillah, seluruh hal-hal yang terkait, pertama, penjadwalan itu sudah diselesaikan," kata TGB usai menghadiri rapat rutin TPN bersama ketua umum partai politik pendukung yang digelar di Gedung TPN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Tak hanya penjadwalan, Ketua Harian DPP Partai Perindo itu juga menyampaikan bahwa salah satu yang dibahas mengenai atribut-atribut yang akan digunakan selama masa kampanye Pilpres 2024. Dia memastikan, semua atribut yang diperlukan sudah dipersiapkan.