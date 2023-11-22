Mardiono Ungkap Ada Tokoh Nasional dan Daerah Ingin Gabung TPN Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkap masih ada tokoh nasional dan daerah yang berkeinginan bergabung di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat rutin TPN, di Gedung TPN, Kawasan MNC Centre, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat Rabu (22/11/2023).

“Sampai saat ini dari daerah maupun tokoh nasional kita masih banyak yang berkeinginan gabung bersama TPN,” kata Mardiono kepada wartawan, Rabu.

Oleh karenanya, tambah Mardiono, TPN masih membuka lebar ruang bergabungnya sejumlah tokoh. Bahkan, ia juga membuka kemungkinan adanya tokoh dari parpol berbeda yang ingin bergabung mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Terlepas dari itu, misalnya tokoh-tokoh parpol yang memang partainya berbeda tetapi dalam memenangkan Ganjar-Mahfud kita adalah sama," ungkapnya.

Ia memastikan, pengumuman struktur lengkap TPN akan diumumkan sebelum memasuki kampanye pada 28 November 2023 mendatang. Struktur lengkap itu akan langsung diumumkan Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid.

“Nanti ketua TPN Arsjad Rasjid yang menyampaikan itu ke publik,” ungkapnya.