Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 WNI Relawan RS Indonesia di Gaza dalam Kondisi Sehat dan Tunggu Evakuasi

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |20:00 WIB
3 WNI Relawan RS Indonesia di Gaza dalam Kondisi Sehat dan Tunggu Evakuasi
Ketua Presidium Relawan Mer-C, Sarbini Abdul Murad (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Indonesia baru saja mengonfirmasi kondisi terkini tiga Warga Negara Indonesia (WNI) relawan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, yakni Reza, Fikri, dan Farid. Mereka dalam kondisi sehat dan sedang menunggu evakuasi.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Presidium MER-C Indonesia, Sarbini Abdul Murad, dalam konferensi pers di Kantor Pusat MER-C, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

MER-C meluruskan kabar yang beredar bahwa dua WNI ditahan oleh Israel. "Kami ingin mengklarifikasi sekitar jam setengah enam kami mendapatkan kontak dari sumber kami dan kami juga langsung bisa berkomunikasi dengan Reza. Kami sempat bicara dengan mereka," ujar Sarbini.

"Reza mengatakan bahwa mereka bertiga di RSI Gaza dalam kondisi sehat dan sedang menunggu proses evakuasi ke selatan. Mereka ditemani 600 warga yang masih berada di RS Indonesia menunggu evakuasi ke selatan," sambungnya.

Lebih lanjut, Sarbini menjelaskan ketiga WNI itu telah hilang kontak selama sekitar 10 hari. MER-C merasa bahagia mengetahui ketiga relawan itu dalam kondisi aman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3180093/gaza-5VaA_large.jpg
Biadab! Serangan Israel di Gaza Tewaskan 90 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/337/3020194/hancur-diserang-israel-mer-c-berencana-renovasi-rumah-sakit-indonesia-di-gaza-palestina-eK85uYQeYg.jpg
Hancur Diserang Israel, MER-C Berencana Renovasi Rumah Sakit Indonesia di Gaza Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/337/2983998/sambut-kedatangan-kri-radjiman-panglima-tni-apresiasi-prajurit-yang-kirim-bantuan-ke-gaza-FWPLHmEfQh.jpg
Sambut Kedatangan KRI Radjiman, Panglima TNI Apresiasi Prajurit yang Kirim Bantuan ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/337/2969822/bawa-bantuan-kemanusiaan-konflik-gaza-kri-radjiman-tiba-di-mesir-44sK96oJzL.jpg
Bawa Bantuan Kemanusiaan Konflik Gaza, KRI Radjiman Tiba di Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/337/2904575/hadiri-pertemuan-oki-menlu-ungkap-3-fokus-penanganan-situasi-gaza-kncz6GC1sr.jpg
Hadiri Pertemuan OKI, Menlu Ungkap 3 Fokus Penanganan Situasi Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/14/18/1950258/pbb-akibat-blokade-israel-gaza-tak-layak-dihuni-manusia-pada-2020-J530o8Rp1t.jpg
PBB: Akibat Blokade Israel, Gaza Tak Layak Dihuni Manusia pada 2020
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement