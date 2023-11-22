3 WNI Relawan RS Indonesia di Gaza dalam Kondisi Sehat dan Tunggu Evakuasi

JAKARTA - Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Indonesia baru saja mengonfirmasi kondisi terkini tiga Warga Negara Indonesia (WNI) relawan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, yakni Reza, Fikri, dan Farid. Mereka dalam kondisi sehat dan sedang menunggu evakuasi.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Presidium MER-C Indonesia, Sarbini Abdul Murad, dalam konferensi pers di Kantor Pusat MER-C, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

MER-C meluruskan kabar yang beredar bahwa dua WNI ditahan oleh Israel. "Kami ingin mengklarifikasi sekitar jam setengah enam kami mendapatkan kontak dari sumber kami dan kami juga langsung bisa berkomunikasi dengan Reza. Kami sempat bicara dengan mereka," ujar Sarbini.

"Reza mengatakan bahwa mereka bertiga di RSI Gaza dalam kondisi sehat dan sedang menunggu proses evakuasi ke selatan. Mereka ditemani 600 warga yang masih berada di RS Indonesia menunggu evakuasi ke selatan," sambungnya.

Lebih lanjut, Sarbini menjelaskan ketiga WNI itu telah hilang kontak selama sekitar 10 hari. MER-C merasa bahagia mengetahui ketiga relawan itu dalam kondisi aman.