INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

MNC Land dan MNC Peduli Ajak Anak-Anak Bermain dan Belajar di Lido Lake Resort

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |20:03 WIB
MNC Land dan MNC Peduli Ajak Anak-Anak Bermain dan Belajar di Lido Lake Resort
MNC Land dan MNC Peduli mengajak anak-anak bermain di Lido Lake Resort (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - MNC Land dan MNC Peduli, bersama Lido Lake Resort by MNC Hotel, menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk 'Bersahabat dengan Alam' di Lido Adventure Park, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan anak-anak mulai dari tingkat PAUD hingga TK.

"Hari ini dari MNC Land dan MNC Peduli bersama Lido Lake Resort dan Lido Adventure Park mengadakan kegiatan edukasi disini mengundang anak-anak PAUD dan TK di sekitar KEK MNC Lido City. Kita saat ini mengundang 10 sekolah PAUD dan TK, anak-anaknya ada 50 anak," kata Marketing Communication Manager Lido Lake Resort, M. Rizki Sutrisna kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (22/11/2023).

Kata dia, dalam kegiatan para siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang alam melalui kegiatan menanam dan memetik strawberry, mewarnai kertas dengan daun sekaligus mengenal berbagai dedaunan yang ada di alam. Termasuk juga memberi makan rusa dan kelinci, serta berpartisipasi dalam kids fun games di Lido Adventure Park.

"Kita management MNC Land dan MNC Lido City berkomitmen memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar tentunya anak-anak kita kenalkan sejak dini mengenal dan bersahabat dengan alam," ungkapnya.

Selain memberikan manfaat langsung kepada anak-anak, acara ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat setempat. Dengan terus menerapkan program CSR yang berkelanjutan, MNC Land berkomitmen memberikan dampak positif bagi komunitas sekitar dan menjadi agen perubahan yang positif menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita sangat mengapresiasi kegiatan hari ini dan juga mereka sangat semangat mengikutinya karena memang program kita sangat menarik dan mereka turut berpartisipasi dengan penuh semangat. Ini akan terus bersinergi juga dengan sekolah kita akan mengundang sekolah-sekolah untuk tetap bisa berkomitmen menjaga alam di sekitar kita," harapnya.

