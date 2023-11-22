Keseruan Anak PAUD-TK Ikuti CSR MNC Land dan MNC Peduli di Lido Adventure Park: Melatih Motorik

BOGOR - Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk 'Bersahabat dengan Alam' bersama MNC Land dan MNC Peduli serta Lido Lake Resort by MNC Hotel disambut baik oleh para guru PAUD hingga TK di wilayah Cigombong, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar hal baru bertemakan alam.

Salah satunya dikatakan guru PAUD Nurul Huda Cigombong Winda Wijayanti yang mengaku anak-anak sangat senang mengikuti kegiatan tersebut.

"Luar biasa sekali terima kasih, anak-anak juga senang karena kan jarang kita mendapatkan kesempatan seperti ini jadi anak-anak seneng," kata Winda di Lido Adventure Park (LAP) kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (22/11/2023).

Di sini, anak-anak mendapatkan pengalaman baru seperti menyebrangi jembatan gantung, menanam strawberry, memberi makanan satwan dan lainnya.

"Banyak sekali, pertama kita menyebrangi jembatan sama anak-anak yang tadinya belum pernah sekarang bisa merasakan bagaimana menyebrangi jembatan yang panjang jarang ya mungkin anak-anak sering lewat atau temukan. Paling antusias Tmtadi mencari bintang ya anak-anak senang, menempelkan daun anak-anak juga senang," ungkapnya.

Kegiatan di alam bebas seperti ini dinilainya sangat postif bagi perkembangan anak-anak. Karena dapat melatih motorik dan pengetahuan lain yang belum pernah didapatkan sebelumnya.

"Belajar di alam bagus banget untuk anak-anak terutama fisik motorik, pengetahuannya yang tidak tahu jadi tahu banyak yang didapat dari alam. Harapannya boleh lebih membuka kesempatan lagi kepada sekolah yang lain supaya bisa menikmati layanan di sini. Terima kasih kepada MNC Land, MNC Peduli dan Lido Lake Resort," harapnya.