Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Pemeriksaan Wamenkumham sebagai Tersangka, KPK: Nanti Kami Update

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |20:19 WIB
Soal Pemeriksaan Wamenkumham sebagai Tersangka, KPK: Nanti Kami Update
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kapan diperiksanya Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi.

“Nanti kami update, ini soal administrasi dari proses pidana. Nanti kami update ataupun kita minta progres dari kedeputian,” kata Nurul Ghufron kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri buka suara terkait Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan suap.

Firli mengatakan pihaknya akan menyampaikan proses penyidikan lebih lanjut dalam penanganan kasus tindak pidana yang menyeret nama Wamenkumham itu.

“Betul kita melakukan proses penanganan dugaan tindak pidana korupsi atau dilakukan oleh para pihak yang telah disebutkan,” kata Firli kepada wartawan, Selasa (14/11/2023).

“Saya ingin pastikan bahwa yakinlah pada suatu saat nanti akan disampaikan pada rekan-rekan hasil kerja rekan-rekan dari KPK. Ini tinggal tunggu saja, ada saatnya,” sambungnya.

Firli menyebut bahwa pimpinan KPK lainnya yakni Alexander Marwata telah menandatangani surat perintah penyidikan terkait perkara yang terjadi.

“Tentu, kalau pak Alex menyatakan sudah menandatangani surat perintah penyidikan dua minggu lalu, pak Alex adalah yang membidangi penindakan, jadi tidak akan bisa yang lain tahu, itu pasti betul. Kita pastikan karena Pak Alex dan Pak Tanak sudah katakan iya,” ungkapnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement