Orde Baru Masih Mengintip, Kawan GanjarMahfud98 Suarakan Perlawanan Lewat Mimbar Demokrasi

JAKARTA - Kawan GanjarMahfud 98 menggelar Mimbar Demokrasi untuk melawan Orde Baru di Halaman Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP) Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Sekretaris Kawan GanjarMahfud 98, Suroso mengatakan, kegiatan Mimbar Demokrasi ini bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mempertahankan reformasi dari Orde Baru.

“Karena kita tahu kondisi saat ini ternyata Orde Baru juga masih mengintip kita hidup kembali lagi di tengah-tengah kita dan itu adalah menjadi tugas dari kawan 98 dan juga kawan-kawan aktivis 98,” kata Suroso saat ditemui di TKRPP, Rabu.

Menurutnya, contoh Orde Baru yang harus dilawan saat ini adalah masih adanya bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia.

“Orde baru yang bangkit lagi kami sejak Orde Baru itu banyak hal yang kita lawan, terutama adalah mengenai disfungsi TNI yang ini ternyata sudah mulai dihidupkan kembali,” ujarnya.