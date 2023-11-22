Ketum Parpol Pendukung Ganjar-Mahfud Bakal Bertemu Lebih Intens

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyebut pimpinan parpol pendukung Ganjar-Mahfud dari PDIP, PPP, Perindo dan Hanura akan berkumpul lebih intens. Hal itu terutama dalam menghadiri rapat bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

“Sudah mencapai kesimpulan semuanya disepakati dan mungkin rapat selanjutnya akan lebih intens lagi. Bukan lagi akan menunggu dua minggu sekali para Ketum (partai pendukung) itu berkumpul,” kata Mardiono di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Jikalau nantinya ada salah satu Ketum yang berhalangan hadir lantara terdapat kegiatan lain pun menurutnya tidak menjadi masalah. Namun demikian, ia memastikan mereka yang tidak hadir akan tetap mengikuti dan berkomunikasi secara daring.