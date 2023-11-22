Arsjad Rasjid: 690 Orang Gabung TPN Ganjar-Mahfud, 21 Persen Kaum Perempuan

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menyebut sebanyak 690 orang sudah bergabung dalam struktur TPN Ganjar-Mahfud. Jumlah itu, katanya masih terus berkembang sebelum diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Sebetulnya kita sekarang ini sudah kurang lebih 690 orang yang telah bergabung ke TPN Ganjar-Mahfud. Number ini memang masuk terus,” kata Arsjad Rasjid, di Gedung TPN, Kawasan MNC Centre, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Menurut Arsjad, dari seluruh struktur yang telah bergabung, 147 orangnya merupakan perempuan. Sementara, TPN juga melibatkan anak muda sebanyak 158 orang.