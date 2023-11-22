Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Agus Subiyanto Dilantik Jadi Panglima TNI, DPR: Pastikan Netralitas Prajurit di Pemilu 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |21:06 WIB
Agus Subiyanto Dilantik Jadi Panglima TNI, DPR: Pastikan Netralitas Prajurit di Pemilu 2024
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pelantikan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Rabu (22/11/2023) pagi. Dengan dilantiknya menjadi Panglima TNI, Puan berharap, kepemimpinan Agus dapat semakin memastikan netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

"Pergantian Panglima TNI kali ini dilakukan jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Saya berharap kepemimpinan Jenderal Agus dapat semakin memastikan netralitas TNI, baik pada Pileg maupun Pilpres,” kata Puan.

Ia pun meyakini, Agus dapat memastikan prajurit TNI untuk memegang teguh tanggung jawab dalam pengamaman Pemilu 2024.

“Kami percaya Jenderal Agus dapat membawa prajurit TNI teguh pada tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu pengamanan Pemilu tanpa terlibat dalam politik praktis,” ucapnta.

Demi terciptanya Pemilu yang damai, jujur dan adil, kata Puan, diperlukan sikap netralitas dari seluruh aparat negara, termasuk TNI. Ia berharap Agus dapat menjadi sosok yang tepat untuk tegas menjaga disiplin prajurit.

"Dengan begitu, cita-cita bersama akan adanya Pemilu yang gembira, damai, dan adil bisa tercapai. Agar bagaimana TNI dapat membantu terciptanya kondusivitas pelaksanaan Pemilu, sehingga tidak muncul ketegangan yang dapat memecah belah persatuan bangsa," tegas Puan.

Lebih lanjut, Puan menyoroti posko pengaduan netralitas TNI yang digagas oleh Laksamana Yudo Margono. Puan berharap Agus bisa melanjutkan estafet komitmen pimpinan TNI untuk menjaga pesta demokrasi berjalan dengan kondusif.

"Jenderal Agus harus bisa melanjutkan komitmen Laksamana Yudo, agar tidak ada anggota TNI yang terlibat dalam eskalasi politik. Dengan adanya posko aduan, kami harap dapat mempermudah pimpinan TNI untuk memonitor anggotanya," jelasnya.

