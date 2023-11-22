Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kawan GanjarMahfud 98 Yakin Ganjar-Mahfud Mampu Perjuangkan Reformasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |21:22 WIB
Kawan GanjarMahfud 98 Yakin Ganjar-Mahfud Mampu Perjuangkan Reformasi
Sekretaris Kawan Ganjarmahfud98, Suroso (Foto: Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

JAKARTA - Kawan GanjarMahfud 98 menggelar Mimbar Demokrasi untuk melawan Orde Baru di Halaman Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP) Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Sekretaris Kawan GanjarMahfud 98, Suroso mengatakan, pihaknya mengaku yakin pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mampu bisa mempertahankan reformasi di Indonesia.

“Kami yakin bahwa Ganjar-Mahfud akan mampu mengawal cita-cita reformasi itu. Untuk itulah kami di sini hadir untuk menyatakan kepada Ganjar-Mahfud bahwa kami akan tetap mengawal cita-cita reformasi ini dan kami ingin Ganjar Mahfud serius menegakan HAM,” kata Suroso di TKRPP, Rabu.

Menurutnya, dengan hadirnya Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo mampu untuk menuntaskan cita-cita reformasi.

“Kami berharap dengan adanya Mahfud sebagai pendekar hukum yang mengerti dan paham penegakan hukum di Indonesia ini akan mampu menuntaskan cita-cita reformasi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kawan GanjarMahfud 98, Suroso mengatakan kegiatan Mimbar Demokrasi ini bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mempertahankan reformasi dari orde baru.

“Karena kita tahu kondisi saat ini ternyata orde baru juga masih mengintip kita hidup kembali lagi di tengah-tengah kita dan itu adalah menjadi tugas dari kawan 98 dan juga kawan-kawan aktivis 98,” ujarnya.

