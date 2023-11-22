Anaknya Tertahan di Jalur Gaza, Edy Wahyudi: Tetap Semangat Bantu Orang Lain

JAKARTA - Sebanyak tiga Warga Negara Indonesia (WNI) relawan RS Indonesia di Gaza dalam kondisi aman dan bakal segera dievakuasi. Ayah dari salah satu relawan yang bernama Fikri Rofiul Haq menitipkan pesan untuk anaknya.

Sang ayah bernama Edy Wahyudi merupakan Site Manager RS Indonesia di Gaza yang saat ini sedang berada di Jakarta.

"Ananda Fikri, kami memesankan tetap semangat untuk bantu jiwa, bantu orang lain," ujar Edy Wahyudi ketika ditemui di Kantor Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Indonesia, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

"Jaga nama baik bangsa kita, Indonesia dan negara kita karena kamu adalah satu dari tiga relawan yang jadi duta rakyat Indonesia untuk bantu Palestina. Jaga terus ibadahnya dan jaga semangat," sambungnya kemudian.