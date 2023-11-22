Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Anaknya Tertahan di Jalur Gaza, Edy Wahyudi: Tetap Semangat Bantu Orang Lain

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |21:27 WIB
Anaknya Tertahan di Jalur Gaza, Edy Wahyudi: Tetap Semangat Bantu Orang Lain
Orangtua doakan anaknya yang tertahan di Jalur Gaza (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Sebanyak tiga Warga Negara Indonesia (WNI) relawan RS Indonesia di Gaza dalam kondisi aman dan bakal segera dievakuasi. Ayah dari salah satu relawan yang bernama Fikri Rofiul Haq menitipkan pesan untuk anaknya.

Sang ayah bernama Edy Wahyudi merupakan Site Manager RS Indonesia di Gaza yang saat ini sedang berada di Jakarta.

"Ananda Fikri, kami memesankan tetap semangat untuk bantu jiwa, bantu orang lain," ujar Edy Wahyudi ketika ditemui di Kantor Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Indonesia, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

"Jaga nama baik bangsa kita, Indonesia dan negara kita karena kamu adalah satu dari tiga relawan yang jadi duta rakyat Indonesia untuk bantu Palestina. Jaga terus ibadahnya dan jaga semangat," sambungnya kemudian.

