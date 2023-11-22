Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Purnatugas, Laksamana Yudo Margono Nikmati Masa Pensiun

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |21:55 WIB
Purnatugas, Laksamana Yudo Margono Nikmati Masa Pensiun
Laksamana Yudo Margono mengatakan akan menikmati masa pensiun. (Ist)
JAKARTA - Laksamana TNI Yudo Margono menyerahkan tongkat komando Panglima TNI kepada Jenderal TNI Agus Subiyanto di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu (22/11/2023). Yudo yang telah menahbiskan puluhan tahun hidupnya di matra TNI Angkatan Laut, memiliki kesan tersendiri selepas menanggalkan puncak jabatan prajurit di Indonesia tersebut.

Yudo mengaku, saat ini dirinya hendak menghabiskan masa-masa pensiunnya dengan menikmati menjadi warga sipil. Meski selepas agenda serah terima jabatan (sertijab) Panglima TNI tersebut, Yudo bersama istrinya segera bertolak ke Papua, dia tidak menjelaskan lebih lanjut agendanya tersebut.

"Saya akan menikmati masa-masa pensiun saat ini," ujar Yudo singkat saat jumpa pers usai upacara sertijab.

Dia berseloroh sedikit sembari berguyon bersama wartawan ketika ditanya perasaannya saat ini. Dengan lantang, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) itu menjawab dengan sambutan gelak tawa awak media.

"Merdeka!," ujarnya.

Yudo menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Presiden Jokowi atas amanah dan kepercayaan yang diembannnya selama menjadi Panglima TNI hampir satu tahun lamanya.

"Tentunya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden, diberikan negara pada saya untuk memimpin TNI sejak 19 Desember yang lalu hingga saat ini," ucap Yudo.

"Dan pada seluruh masyarakat tentunya saya juga mengucapkan terima kasih," sambung Yudo.

