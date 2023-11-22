Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pernyataan Ganjar soal Penegakan Hukum Dinilai Bukan Kritik, tapi Jawab Kebutuhan Rakyat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |22:20 WIB
Pernyataan Ganjar soal Penegakan Hukum Dinilai Bukan Kritik, tapi Jawab Kebutuhan Rakyat
A
A
A

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono merasa, kritikan Ganjar Pranowo terkait penegakan hukum tak berpengaruh terhadap elektabilitas.

Lagi pula, Mardiono merasa, pernyataan Ganjar terkait penegakan hukum bukan sebuah kritik. Menurutnya, pernyataan Ganjar terkait penegakan hukum itu menjawab isu yang dibutuhkan rakyat.

"Tidak mungkin persoalan perekonomian akan menjadi baik kalau penegakan hukumnya tidak dijalankan dengan baik," tutur Mardiono saat ditemui di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

"Sehingga persoalan pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Ganjar, persoalan penegakan hukum ini bukan kritik tapi ini adalah menjawab apa yang sedang dibutuhkan oleh rakyat kita, termasuk isu-isu rakyat kita mengemuka," katanya.

Mardiono merasa, Ganjar telah mengkalkulasi tingkat keterpilihannya. Apalagi, Ganjar merupakan politisi ulung yang pernah menjabat sebagai birokrat.

"Beliau juga seorang akademisi karena apa, karena beliau juga seorang aktivis di Universitas Gadjah Mada. Terlengkapilah semua sehingga kita bisa membaca semua apa sih yang terjadi di tengah-tengah publik," tutur Mardiono.

"Dan beliau bukan sekedar praktisi, tetapi beliau adalah pelaku di lapangan," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
