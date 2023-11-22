Komisi VIII DPR Ungkap Biaya Haji 2024 Sekitar Rp95 Juta

JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengaku, pihaknya akan memutuskan biaya haji tahun 1445H/2024 M bersama pemerintah sebelum penutupan masa sidang kali ini. Biaya haji yang akan disepakati nominalnya berkisar antara Rp94 juta hingga Rp95 juta.

"(Biaya haji sekulitar) Rp94 (juta) atau Rp95 (juta). Sekitar itu," terang Ashabul saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Diketahui, jumlah itu naik dari biaya haji 2023 yang hanya mencapai Rp90 juta. Ashabul menjelaskan, salab satu kenaikan biaya haji tahun depan akibat harga kurs rupiah melemah terhadap mata uang dollar AS.

"Ya karena nilai uang kita mengalami juga perubahan dari tahun ke tahun sehingga itu berefek karena kurs dollar," ucap Ashabul.

Menurutnya, kenaikan harga kurs dolar membuat sejumlah komponen harga turut melambung, salah satunya di sektor akomodasi.

"(Harga kurs dollar naik) itu, itu sebenarnya itu berefek ke penerbangan ke akomodasi, karena nilai uang yang kita pakai di sana kan besar, kalau (maskapai) Garuda sih Rupiah, terima Rupiah," terangnya.

Kendati telah menemukan kisaran biaya haji, Ashabul berkata, pihaknya menargetkan akan mengambil keputusan bersama pemerintah dalam waktu dekat.

"Sebelum penutupan masa sidang (biaya haji disahkan)," terang Ashabul.

Sebelumnya, Kemenag mengusulkan biaya haji 1445 M/2024 H menjadi Rp105 juta per jemaah. Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab kenaikan usulan biaya haji 2024. Di antaranya karena kenaikan kurs, baik dolar Amerika Serikat (USD) maupun riyal Arab Saudi (SAR).