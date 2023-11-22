Gaya Blusukan Ganjar Sama dengan Jokowi, PDIP: Disempurnakan Komitmen Anti-KKN

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menilai, gerakan blusukan Ganjar Pranowo sama dengan kebiasaan Presiden Jokowi. Bedanya, kata Hasto, Ganjar menyempurnakan dengan gerak cepat serta komitmen tegakan hukum, termasuk pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Jadi begini, ini kan potret. Pak Ganjar dalam blusukannya, dalam sat-setnya itu kan sama dengan Pak Jokowi. Hanya konsentrasi dalam melakukan gerak cepat untuk perbaikan, untuk Indonesia unggul, itu mau tidak mau harus dengan memberantas korupsi," jelas Hasto dalam keterangannya yang dikutip, Rabu (22/11/2023).

Hasto menegaskan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud menunjukkan komitmen kuat terhadap amanat reformasi, yakni memberantas KKN. Apalagi, kata Hasto, perlawanan terhadap praktik KKN itu merupakan semangat dari reformasi.

"Kita harus melawan segala bentuk kolusi, nepotisme, dan korupsi. Itulah yang menjadi pesan sangat kuat dengan hadirnya Prof Mahfud MD," tegas Hasto.

Lebih jauh Hasto menyebut Mahfud MD sudah menunjukkan sepak terjang yang terbukti kokoh sebagai pemimpin dalam penegakan hukum di Indonesia. Baik saat menjadi anggota DPR, Ketua MK, serta saat ini menjadi Menkopolhukam.

"Beliau menjadi Menkopolhukam menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kemudian penyitaan terhadap kasus harta-harta tanggung jawab BLBI dilakukan. Sehingga ini menunjukkan suatu arah yang benar," ungkap Hasto.

Kendati demikian, Hasto merasa, nilai tersebut juga terlibat pada sosok Ganjar. Ia pun mencontohkan gerakan Ganjar saat menjadi Gubernur Jawa Tengah dengan menjalankan progra. "Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi."

Menurutnya, hal itu dilakukan Ganjar dan Mahfud, karena memahaminya sebagai spirit dari alam bawah sadar seluruh rakyat Indonesia. Bahwa penegakan hukum dan semangat memberantas KKN sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia.