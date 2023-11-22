Sebelum Ditangkap di Thailand, Penipu Jessica Iskandar Bepergian ke Sejumlah Negara

JAKARTA - Buron kasus penipuan dan penggelapan sewa mobil, Christoper Steffanus Budianto alias Steven telah ditangkap oleh pihak kepolisian di Bangkok, Thailand pada Senin (20/11/2023). Sebelum ditangkap du Bangkok, Christopher sempat berpindah ke sejumlah negara.

Kabagjatinter Set NCB Divisi Humas Polri Kombes Audie S Latuheru mengatakan, pihaknya langsung bergerak usai mendapat laporan dari Polda Metro Jaya. Alhasil, Divisi Hubinter Polri mendapat informasi bahwa Christopher telah keluar dari Indonesia sejak Mei 2023.

"Dia keluar dari Bali, ke Singapura, Malaysia, Singapura, Malaysia. Jadi saat kita ketahui dia di Singapura, dia pindah ke Malaysia. Saat kita tahu di Malaysia dia ke Singapura lagi. Dan selanjutnya, begitu pula Singapur, Malaysia, Bangkok," kata Audie kepada wartawan Selasa (21/11/2023).

Namun, Audie berkata, perpindahan ke sejumlah negara itu yang menjadi kendala polisi untuk meringkus Christopher. "Ternyata dia pergi ke beberapa negara itu yang membuat membutuhkan waktu untuk menangkapnya," katanya.

Lebih lanjut, Audie berkata, kerja sama dengan kepolisian Thailand telah berhasil meringkus Christopher. "Akhirnya berhasil menangkap mengamankan yang bersangkutan dan kita jemput dengan Krimum Polda Metro Jaya," ucapnya.

Audie mengaku tak bisa menjelaskan teknis kerja sama antar kepolisian. Hanya saja, ia berkata, hubungan yang terjalin baik antar polisi di negara tetangga membuat memudahkan untuk menegakan hukum

"Kita lebih mudah melakukan koordinasi untuk melakukan penanganan kasus kasus," tandasnya.

Tersangka kasus dugaan penipuan modus sewa mobil yang merugikan artis Jessica Iskandar, Christopher Sfefanus Budianto (CSB) telah tiba di Polda Metro Jaya pada Selasa (21/11/2023) malam. Ia digiring ke Polda Metro Jaya usai ditangkap di Thailand.

Dari foto yang diterima MPI, Christopher tiba dengan kenakan masker bewarna putih. Terlihat, ia mengenakan baju polo bewarna hitam dengan tangan diborgol.

Ia pun langsung digelandang ke ruang pemeriksaan guna dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik. Belum ada keterangan lebih lanjut dari Polda Metro Jaya ihwal ketibaan Christopher.

Hanya saja, Christopher telah berhasil ditangkap di Thailand. Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) telah terbang ke Thailand untuk menjemput tersangka ke Indonesia hari Selasa (21/11/2023).