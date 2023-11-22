Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sebelum Ditangkap di Thailand, Penipu Jessica Iskandar Bepergian ke Sejumlah Negara

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |02:33 WIB
Sebelum Ditangkap di Thailand, Penipu Jessica Iskandar Bepergian ke Sejumlah Negara
Tersangka penipuan terhadap Jessica Iskandar tiba di Polda Metro Jaya. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Buron kasus penipuan dan penggelapan sewa mobil, Christoper Steffanus Budianto alias Steven telah ditangkap oleh pihak kepolisian di Bangkok, Thailand pada Senin (20/11/2023). Sebelum ditangkap du Bangkok, Christopher sempat berpindah ke sejumlah negara.

Kabagjatinter Set NCB Divisi Humas Polri Kombes Audie S Latuheru mengatakan, pihaknya langsung bergerak usai mendapat laporan dari Polda Metro Jaya. Alhasil, Divisi Hubinter Polri mendapat informasi bahwa Christopher telah keluar dari Indonesia sejak Mei 2023.

"Dia keluar dari Bali, ke Singapura, Malaysia, Singapura, Malaysia. Jadi saat kita ketahui dia di Singapura, dia pindah ke Malaysia. Saat kita tahu di Malaysia dia ke Singapura lagi. Dan selanjutnya, begitu pula Singapur, Malaysia, Bangkok," kata Audie kepada wartawan Selasa (21/11/2023).

Namun, Audie berkata, perpindahan ke sejumlah negara itu yang menjadi kendala polisi untuk meringkus Christopher. "Ternyata dia pergi ke beberapa negara itu yang membuat membutuhkan waktu untuk menangkapnya," katanya.

Lebih lanjut, Audie berkata, kerja sama dengan kepolisian Thailand telah berhasil meringkus Christopher. "Akhirnya berhasil menangkap mengamankan yang bersangkutan dan kita jemput dengan Krimum Polda Metro Jaya," ucapnya.

Audie mengaku tak bisa menjelaskan teknis kerja sama antar kepolisian. Hanya saja, ia berkata, hubungan yang terjalin baik antar polisi di negara tetangga membuat memudahkan untuk menegakan hukum

"Kita lebih mudah melakukan koordinasi untuk melakukan penanganan kasus kasus," tandasnya.

Tersangka kasus dugaan penipuan modus sewa mobil yang merugikan artis Jessica Iskandar, Christopher Sfefanus Budianto (CSB) telah tiba di Polda Metro Jaya pada Selasa (21/11/2023) malam. Ia digiring ke Polda Metro Jaya usai ditangkap di Thailand.

Dari foto yang diterima MPI, Christopher tiba dengan kenakan masker bewarna putih. Terlihat, ia mengenakan baju polo bewarna hitam dengan tangan diborgol.

Ia pun langsung digelandang ke ruang pemeriksaan guna dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik. Belum ada keterangan lebih lanjut dari Polda Metro Jaya ihwal ketibaan Christopher.

Hanya saja, Christopher telah berhasil ditangkap di Thailand. Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) telah terbang ke Thailand untuk menjemput tersangka ke Indonesia hari Selasa (21/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179454/penipuan-6UGy_large.jpg
Kesaksian Firman, Orangtua WNI yang Dipaksa Jadi Sindikat Penipuan di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement