Kondisi Siswa di Jakbar yang Dibacok Dua Orang di Grogol

JAKARTA - Siswa SMK berinisial MR (16) dibacok oleh siswa lain berinisial AP (17) dan PAF (17) di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat, 10 November 2023.

Korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas luka-lukanya. Kondisi korban diketahui cukup parah.

“Alhamdulillah untuk kondisi korban tidak kehilangan nyawa, namun mengalami luka yang cukup parah ya karena mengalami luka sobek di punggung kirinya akibat dari sabetan benda tajam yang dilakukan oleh pelaku,” kata Kapolsek Tanjung Duren, Kompol Muharam Wibisono, Rabu (22/11/2023).

Selain itu, Muharam mengatakan korban MR juga mengalami patah tulang kanan usai terjatuh dari motor dan menabrak trotoar.

“Kemudian karena kehilangan kendali, korban juga mengalami patah tulang tangan kirinya karena jatuh dari motor, menabrak trotoar dan ada sobek sedikit di wajahnya,” jelasnya.

Dia menerangkan, awal mulanya korban sedang melintasi Jalan Daan Mogot dari arah Roxy menuju ke arah lampu merah Grogol.