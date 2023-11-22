Tingkatkan Perekonomian, Relawan Santri Ganjar Latih Jamaah Majelis Taklim Buka Usaha Online

Relawan Ganjar mengadakan pelatihan peluang usaha via online di Jakarta Timur. (Foto: Dok Ist)

JAKARTA - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) Jabodebek menggelar pelatihan kewirausahaan digital kepada ibu-ibu Majelis Taklim Rahdatul Jumuati di Jalan H. Mansyur, RT 3, RW 2, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Koordinator Wilayah (Korwil) SDG Jabodebeka Farhan Ikhsan menyatakan pihaknya sengaja menggelar pelatihan kewirausahaan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Rahdatul Jumuati karena sebagian jemaah adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Saya lihat ibu-ibu di sini belum mengenal digital. Karena itu, di era digital, kami mengenalkan kepada masyarakat bahwa ada suatu kewirausahaan yang bisa dilakukan masyarakat dengan mudah lewat digital," ungkapnya di sela-sela pelatihan.

Farhan menjelaskan bahwa pihaknya mengundang pemateri untuk memberikan pelatihan cara mengoperasikan aplikasi digital marketplace untuk menunjang penjualan di dunia maya. Selain itu, teknik-teknik penjualan di media sosial agar produk mereka laku terjual.

"Peserta bisa menggunakan aplikasi digital marketplace dan cara bagaimana mengoperasikan aplikasi penjualan digital itu untuk menjualnya kepada masyarakat luas," katanya.

Farhan berharap pelatihan ini bisa membuka peluang usaha baru lewat lokapasar atau toko online bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan ekonomi Indonesia.

"Harapannya, mudah-mudahan dengan pelatihan ini, ibu-ibu di sini membuka peluang wirausaha dan memajukan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Bukan hanya itu, SDG bersama para jemaah majelis taklim turut mendoakan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo agar menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029.

"Doa bersama mendoakan Pak Ganjar menjadi presiden 2024. Semoga Pak Ganjar sehat," ucapnya.

Sementara itu, Ade Irma, 30, peserta pelatihan, bersyukur mendapatkan pengetahuan baru lewat pelatihan tersebut.