Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tingkatkan Perekonomian, Relawan Santri Ganjar Latih Jamaah Majelis Taklim Buka Usaha Online

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |09:23 WIB
Tingkatkan Perekonomian, Relawan Santri Ganjar Latih Jamaah Majelis Taklim Buka Usaha <i>Online</i>
Relawan Ganjar mengadakan pelatihan peluang usaha via online di Jakarta Timur. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) Jabodebek menggelar pelatihan kewirausahaan digital kepada ibu-ibu Majelis Taklim Rahdatul Jumuati di Jalan H. Mansyur, RT 3, RW 2, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Koordinator Wilayah (Korwil) SDG Jabodebeka Farhan Ikhsan menyatakan pihaknya sengaja menggelar pelatihan kewirausahaan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Rahdatul Jumuati karena sebagian jemaah adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

 BACA JUGA:

"Saya lihat ibu-ibu di sini belum mengenal digital. Karena itu, di era digital, kami mengenalkan kepada masyarakat bahwa ada suatu kewirausahaan yang bisa dilakukan masyarakat dengan mudah lewat digital," ungkapnya di sela-sela pelatihan.

Farhan menjelaskan bahwa pihaknya mengundang pemateri untuk memberikan pelatihan cara mengoperasikan aplikasi digital marketplace untuk menunjang penjualan di dunia maya. Selain itu, teknik-teknik penjualan di media sosial agar produk mereka laku terjual.

"Peserta bisa menggunakan aplikasi digital marketplace dan cara bagaimana mengoperasikan aplikasi penjualan digital itu untuk menjualnya kepada masyarakat luas," katanya.

 BACA JUGA:

Farhan berharap pelatihan ini bisa membuka peluang usaha baru lewat lokapasar atau toko online bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan ekonomi Indonesia.

"Harapannya, mudah-mudahan dengan pelatihan ini, ibu-ibu di sini membuka peluang wirausaha dan memajukan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Bukan hanya itu, SDG bersama para jemaah majelis taklim turut mendoakan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo agar menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029.

"Doa bersama mendoakan Pak Ganjar menjadi presiden 2024. Semoga Pak Ganjar sehat," ucapnya.

Sementara itu, Ade Irma, 30, peserta pelatihan, bersyukur mendapatkan pengetahuan baru lewat pelatihan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement