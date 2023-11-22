Sungai Cisadane Meluap Rendam Ratusan Rumah di Tangsel, Warga Dievakuasi

TANGSEL - Banjir merendam sedikitnya 177 rumah di Perumahan Pesona Serpong, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel). Ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 60 centimeter. Sejumlah warga pun nampak dievakuasi menggunakan perahu karet.

Banjir itu dilaporkan terjadi sejak Rabu (22/11/23) dinihari sekira pukul 01.40 WIB. Sumber air berasal dari luapan aliran sungai Cisadane yang berada tak jauh dari lokasi. Hingga sekira pukul 05.00 WIB pagi tadi, ketinggian air masih mencapai 60 centi.

"Terdampak itu ada 3 RT dengan jumlah 177 KK," terang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangsel, M Farudzal Gumai.