HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sungai Cisadane Meluap Rendam Ratusan Rumah di Tangsel, Warga Dievakuasi

Hambali , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |09:30 WIB
Sungai Cisadane Meluap Rendam Ratusan Rumah di Tangsel, Warga Dievakuasi
Evakuasi warga korban banjir di Tangsel. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

TANGSEL - Banjir merendam sedikitnya 177 rumah di Perumahan Pesona Serpong, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel). Ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 60 centimeter. Sejumlah warga pun nampak dievakuasi menggunakan perahu karet.

Banjir itu dilaporkan terjadi sejak Rabu (22/11/23) dinihari sekira pukul 01.40 WIB. Sumber air berasal dari luapan aliran sungai Cisadane yang berada tak jauh dari lokasi. Hingga sekira pukul 05.00 WIB pagi tadi, ketinggian air masih mencapai 60 centi.

 BACA JUGA:

"Terdampak itu ada 3 RT dengan jumlah 177 KK," terang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangsel, M Farudzal Gumai.

Halaman:
1 2
      
