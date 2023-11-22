Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sembunyi di Teras Rumah Warga, Ular Kobra 2 Meter Dievakuasi Damkar Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |14:35 WIB
Sembunyi di Teras Rumah Warga, Ular Kobra 2 Meter Dievakuasi Damkar Bogor
Damkar Bogor evakuasi ular kobra (Foto: istimewa/Okezone)
BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi ular kobra di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Ular itu diketahui bersembunyi di teras rumah warga.

Komandan Regu (Danru) Rescue 3 Damkar Kabupaten Bogor Muhamad Ridwan mengatakan evakuasi itu berlangsung pada Selasa 21 November 2023 malam. Awalnya, warga melihat adanya ular kobra yang hendak masuk ke dalam rumah.

"Ular masuk ke dalam teras rumah," kata Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/11/2023).

Mengetahui hal itu, warga melaporkannya kepada petugss Damkar untuk mengevakuasi. Tak butuh waktu lama, timnya datang ke rumah tersebut.

Halaman:
1 2
      
