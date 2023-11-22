Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Parung Panjang Terjangkit Cacar Monyet, Dinkes Lakukan Pelacakan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |14:58 WIB
Warga Parung Panjang Terjangkit Cacar Monyet, Dinkes Lakukan Pelacakan
Ilustrasi cacar monyet (Foto: The Star)
A
A
A

BOGOR - Satu orang laki-laki warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor terjangkit penyakit cacar monyet. Pasien tersebut diketahui bekerja di Tangerang Selatan.

"Kerjanya di Tangerang Selatan, cuma emang dia orangnya (domisili) di Parung Panjang," kata Sekertaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor Agus Fauzi dikonfirmasi, Rabu (22/11/2023).

Tim dari Dinkes Kabupaten Bogor sudah turun untuk melakukan pendalaman dan tracing terhadap kasus tersebut. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan khususnya di lingkungan terdekat atau keluarga.

"Nanti tetap anaknya akan ada pelacakan, pelacakan ke keluarganya, bisa saja anggota keluarganya (mengalami) gejala yang sama," ungkapnya.

Kata dia, apabila daya tahan tubuh pasien itu baik tidak perlu sampai dirawat. Tetapi, apabila memang pasien disertai penyakit lain harus dirawat.

